Воевавший с сыном житель Волгоградской области погиб на СВО





Киквидзенцы простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Спириным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нива», траурная церемония прощания с бойцом состоялась в районном центре Волгоградской области, станице Преображенская.

Алексей родился 9 февраля 1980 года в Волгограде. Затем вместе с родителями переехал в рабочий поселок Киквидзе. В 1997 году окончил Киквидзенскую среднюю школу, прошёл обучение на курсах ДОСААФ и получил специальность водителя, после чего устроился в МУП ЖКХ.

У Алексея Михайловича остались супруга Татьяна и трое детей - Иван, Юлия и Ольга.



Контракт с Минобороны РФ Алексей заключил 10 сентября 2024 года. Старший сын Иван поддержал отца в решении принять участие в специальной военной операции, и оба, как настоящие мужчины, пополнили ряды защитников Отечества. Они сражались плечом к плечу.

Погиб гранатометчик мотострелкового отделения рядовой Алексей Спирин 24 октября 2024 года на территории ДНР при выполнении боевого задания.



Фото газеты «Нива»



