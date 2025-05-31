В Волгограде сузили дорогу из-за ремонта на дамбе

В Волгограде начались трехдневные работы по ремонту дороги на дамбе, проходящей через реку Мокрая Мечетка. Как сообщили ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, проезжую часть в связи с ремонтом проезжей части сузили до одной полосы.
Ранее сообщалось, что в Тракторозаводском районе ограничат движение в связи с дорожными работами. Ограничения введены с 19.00 30 мая и будут действовать по 19.00 2 июня на участке пр. им. В.И. Ленина, ограниченном улицами Михайлова и Кропоткина. Объехать данный участок можно будет по улицам Кропоткина, 5-ой улице, Вильнюсской, Шурухина и Дегтярева.
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