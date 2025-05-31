Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской области

Виталий Вайган из Жирновского района оказался в числе награжденных благодарностью Президента России Владимира Путина. Как сообщат ИА «Высота 102», соответствующий Указ главы государства был издан накануне, 30 мая. Как следует из документа, благодарности и грамоты от Президента получили десятки граждан и организаций из разных регионов России за заслуги в различных сферах – искусстве, образовании, в науке и производстве.
Виталий Вайган оказался единственным представителем Волгоградской области в длинном списке. Он является сотрудником фермера из Жирновского района – ИП. Кривобокова Ю.И. Предприниматель занимается выращиванием зерновых культур.
Фото V102.RU (архив)