Общество

Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской области

Общество 31.05.2025 09:50
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31.05.2025 09:50


Виталий Вайган из Жирновского района оказался в числе награжденных благодарностью Президента России Владимира Путина. Как сообщат ИА «Высота 102», соответствующий Указ главы государства был издан накануне, 30 мая. Как  следует из документа, благодарности и грамоты от Президента получили десятки граждан и организаций из разных регионов России за заслуги в различных сферах – искусстве, образовании, в науке и производстве.

Виталий Вайган оказался единственным представителем Волгоградской области в длинном списке. Он является сотрудником фермера из Жирновского района – ИП. Кривобокова Ю.И. Предприниматель занимается выращиванием зерновых культур.

Фото V102.RU (архив)

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