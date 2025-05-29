Расследования 29.05.2025 09:08
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29.05.2025 09:08
В Городищенском районе Волгоградской области продолжаются масштабные мероприятия в рамках сегодняшнего рейда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на территории района выставлены посты ДПС, проходит поголовная проверка автомобилей и водителей, курсируют полицейские автомобили. Также был замечен автотранспорт Росгвардии.
Жители также сообщают о беспилотниках в небе. Предположительно, эти аппараты запускают силовики.
Напомним, ранее сообщалось о начале масштабных рейдов на территории Городищенского и Иловлинского районах. Одной из задач мероприятия являлась проверка иностранных рабочих, которые трудятся в теплицах. Сообщалось также об исчезновении интернета в пригороде.
Фото V102.RU (архив)
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