Расследования

Все серьезно: под Волгоградом рейд силовиков сопровождают беспилотники

Расследования 29.05.2025 09:08
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29.05.2025 09:08


В Городищенском районе Волгоградской области продолжаются масштабные мероприятия в рамках сегодняшнего рейда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на территории района выставлены посты ДПС, проходит поголовная проверка автомобилей и водителей, курсируют полицейские автомобили. Также был замечен автотранспорт Росгвардии. 
Жители также сообщают о беспилотниках в небе. Предположительно, эти аппараты запускают силовики. 
Напомним, ранее сообщалось о начале масштабных рейдов на территории Городищенского и Иловлинского районах. Одной из задач мероприятия являлась проверка иностранных рабочих, которые трудятся в теплицах. Сообщалось также об исчезновении интернета в пригороде. 
Фото V102.RU (архив)

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