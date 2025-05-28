Расследования 28.05.2025 14:12
0
28.05.2025 14:12
Факты фальсификаций постановлений по делам об административных правонарушениях выявила прокуратура Кировского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, инспектором ОБДПС ГАИ УМВД России по Волгограду в целях увеличения показателей служебной деятельности инициировано привлечение к административной ответственности 7 граждан по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения). Однако на самом деле граждане правонарушений не совершали.
В то же время в ходе надзорной проверки выявлены случаи не привлечения к установленной законом ответственности граждан за передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения; волокиты при направлении административных материалов в суд. Последнее послужило причиной не привлечения водителя к уголовной ответственности в связи с повторным управлением транспортного средств в состоянии алкогольного опьянения.
Все незаконные постановления уже опротестованы прокуратурой и отменены.
Кроме того, в отношении теперь уже бывшего инспектора Госавтоинспекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ход расследования которого взят на контроль прокуратурой района.
Также прокурором Кировского района Волгограда в адрес начальника УМВД России по Волгограду внесено представление об устранении выявленных нарушений. Оно находится на рассмотрении.
Фото V102.RU (архив)
Волгоградке грозит десятилетний срок за фиктивную инвалидность28.05.2025 09:40
Расследования 28.05.2025 09:40
Под Волгоградом осудили мотоциклиста, убившего люлькой пенсионерку28.05.2025 06:32
Расследования 28.05.2025 06:32
В Волгограде огласили приговор по делу о похищении средь бела дня двоих человек27.05.2025 19:38
Расследования 27.05.2025 19:38
В Волгограде экс-начальнику ОЭБ отдела полиции №6 не удалось оспорить срок за взятку27.05.2025 18:11
Расследования 27.05.2025 18:11
Оперативники задержали студента после звонка о минировании под Волгоградом27.05.2025 17:48
Расследования 27.05.2025 17:48
Похоронщика и диспетчеров службы «112» судят в Волгограде за «слив» покойников27.05.2025 13:10
Расследования 27.05.2025 13:10
Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратора27.05.2025 12:16
Расследования 27.05.2025 12:16
Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замов27.05.2025 11:54
Расследования 27.05.2025 11:54
Облсуд рассмотрит жалобу на приговор угонщика, задавившего волгоградского реконструктора27.05.2025 09:26
Расследования 27.05.2025 09:26
Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантов26.05.2025 19:13
Расследования 26.05.2025 19:13
Саратовскому олигарху и замглавы Котово продлили арест до конца лета26.05.2025 16:34
Расследования 26.05.2025 16:34
Квестами, встречей с блогерами и пенной вечеринкой отметят День защиты детей в Волгограде26.05.2025 16:32
Расследования 26.05.2025 16:32
Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге Волгограда26.05.2025 13:33
Расследования 26.05.2025 13:33
Силовики задержали руководство КПК «Честь» по делу о 700 миллионах26.05.2025 12:05
Расследования 26.05.2025 12:05
В Волгограде рецидивист на улице сорвал золотую цепь с медсестры24.05.2025 11:00
Расследования 24.05.2025 11:00