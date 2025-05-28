Расследования

На экс-сотрудника ГИБДД в Волгограде возбудили дело за подделку протоколов

Расследования 28.05.2025 14:12
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28.05.2025 14:12


Факты фальсификаций постановлений по делам об административных правонарушениях выявила прокуратура Кировского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, инспектором ОБДПС ГАИ УМВД России по Волгограду в целях увеличения показателей служебной деятельности инициировано привлечение к административной ответственности 7 граждан по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения). Однако на самом деле граждане правонарушений не совершали. 
В то же время в ходе надзорной проверки выявлены случаи не привлечения к установленной законом ответственности граждан за передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения; волокиты при направлении административных материалов в суд. Последнее послужило  причиной не привлечения водителя к уголовной ответственности  в связи с повторным управлением транспортного средств в состоянии алкогольного опьянения.
Все незаконные постановления уже опротестованы прокуратурой и отменены. 
Кроме того,  в отношении теперь уже бывшего инспектора Госавтоинспекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ход расследования которого взят на контроль прокуратурой района.
Также прокурором Кировского района Волгограда в адрес начальника УМВД России по Волгограду  внесено представление об устранении выявленных нарушений. Оно находится на рассмотрении. 
Фото V102.RU (архив)

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