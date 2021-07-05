Волгоградка отсудила 300 тысяч с магазина за падение на скользком полу





Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей взыскала жительница Волгограда с АО "Тандер" за падение в магазине "Магнит", сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Волгоградка заявила суду, что 11 апреля 2020 года, находясь в магазине "Магнит" на пр. Университетский, 23, принадлежащем АО "Тандер", она поскользнулась на мокром полу, упала и сломала ногу. В больнице ей провели хирургическую операцию. Полученная в результате падения травма усугубила течение хронических заболеваний. Пострадавшей пришлось приобрести инвалидную коляску, ходунки, покупать лекарственные препараты и регулярно проходить медицинское обследование. С АО "Тандер" женщина требовала компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск, хотя представитель компании утверждал, что АО "Тандер" самостоятельно не осуществляет уборку помещения, а пользуется услугами клининговой компании.

Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что причинение вреда здоровью посетительницы произошло вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по уборке магазина, обеспечивающей безопасное движение граждан. Стороной ответчика не представлено доказательств, на которых зафиксировано наличие информационных табличек с надписью "осторожно влажный пол" на момент проведения уборки и падения истца.

АО "Тандер" обжаловало решение суда, но Волгоградский областной суд оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.



