Волгоградцам назвали самый «урожайный» на детей месяц

В Волгоградской области проживает 434 тысячи детей, то есть каждый шестой житель региона - моложе 18 лет. Такие данные опубликовал Волгоградстат накануне 1 июня, международного дня защиты детей, передает V102.RU.
Соотношение мальчиков и девочек незначительно отличается: 51,4% составляют мальчики, а 48,6% – представители противоположного пола. Среди детей преобладают возрастные группы от 10 до 14 лет – 32,1%, от 5 до 9 лет – 28,8%.
В прошлом году в регионе родились 16123 ребенка, среди них – 183 двойни. Больше всего младенцев появились на свет в июле – 1521 малыш. Почти 23 тысячи детей занимаются в регионе спортом, при этом 82% из них выбрали олимпийские виды. Самый популярный из них – футбол – 17%, на втором месте – легкая атлетика – 12%, на третьем – плавание (8%).
Фото V102.RU (архив)