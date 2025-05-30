Теплицы «Овощевода» на год закрыли под Волгоградом из-за вируса





В крупнейшем тепличном комплексе «Овощевод», расположенном в Волжском Волгоградской области, обнаружен вирус мозаики пепино, который поражает томаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ Россельхознадзора, площадь очага составила 25,6 га, буферной зоны – 174,9 га, а карантинная фитосанитарная зона оказалась еще больше – 200,5 га.

Вирус мозаики пепино (PepMV) — опасное карантинное заболевание. Наиболее типичным симптомом является мраморность плодов томата, которая наносит огромный ущерб и значительно снижает товарные качества. Один из признаков заболевания томатов этим вирусом – так называемая коричневая морщинистость плодов.



В связи с карантинными мерами на территории теплиц запрещены использование плодов растений-хозяев, выращенных на территории очага, на семенные цели; вывоз зараженных растений-хозяев и растительных остатков за пределы границ очага без проведения их обеззараживания, за исключением вывоза для утилизации на мусоросжигательные заводы. Также под запретом использование на территории других подкарантинных объектов орудий труда, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, одежды и обуви, которыми пользовались в очаге, до тех пор, пока не будут проведены их очистка от растительных остатков и обеззараживание хлором.



Одна из мер борьбы с вирусом - уничтожение зараженных растений-хозяев путем выкорчевывания и закапывания в пределах границ очага на глубину не менее 2,5 м на срок не менее двух лет. Еще один способ – термическая обработка растительных остатков с последующей упаковкой в полиэтиленовые мешки и вывозом на мусоросжигательный завод. Также в очагах проводят обеззараживание системы орошения с помощью ультрафиолетового излучения или дезинфицирующими препаратами, содержащими хлор; смену грунта, уничтожение насекомых-опылителей.



Напомним, «Овощевод» является основным поставщиком помидоров и огурцов в регионе, продукция поставляется и на другие территории. Известно, что на территории тепличного комплекса мерам безопасности и фитосанитарному контролю уделялось особое внимание. Например, сотрудникам даже запрещали приносить на обед салаты из овощей во избежании попадания непроверенны продуктов на территорию предприятия.



Согласно приказу Россельхознадзора, проверочные мероприятия, которые покажут, полностью ли уничтожен вирус, на территории комплекса проведут через год.



Фото V102.RU (архив)





