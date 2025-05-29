За безобразное поведение в служебном автомобиле полиции житель Волгоградской области проведет двое суток под арестом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции, такое решение принял Жирновский суд.
27 мая 2025 года проживающий в рабочем поселке Линево Жирновского района Владимир З. был задержан сотрудниками полиции за административное правонарушение. Однако в служебном автомобиле по дороге в отдел полиции мужчина повел себя агрессивно. Он на ходу пытался неоднократно выпрыгнуть из автомобиля - отстегивал ремень безопасности, открывал двери и выдавливал ногами лобовое стекло.
За воспрепятствование исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Однако своей вины он не признал. Теперь у него будет возможность хорошенько поразмыслить над своим поведением.
Фото V102.RU (архив)