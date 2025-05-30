В Волгограде мигранты выследили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении ПДД





В Волгограде оперативники задержали двух мигрантов, которые подкараулили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 17 мая.





Было установлено, что потерпевший сделал замечание водителю автомобиля, который выехал на встречную полосу движения. Между ними произошел конфликт, после которого они разъехались. Однако подозреваемый проследил до места жительства потерпевшего в Советском районе и вечером вернулся к его дому со своим другом.

Вызвав мужчину на улицу, подозреваемые стали угрожать потерпевшему и его семье физической расправой, после чего один из них нанес нему удары монтировкой. В этот же вечер 40-летний волгоградец с различными травмами был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции установили местонахождение скрывшихся злоумышленников и задержали их при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

- В отношении 25-летнего подозреваемого, наносившего удары, следователем Отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант арестован, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Действиям второго участника также будет дана правовая оценка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области