Расследования

В Волгограде мигранты выследили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении ПДД

Расследования 30.05.2025 08:41
0
30.05.2025 08:41


В Волгограде оперативники задержали двух мигрантов, которые подкараулили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 17 мая. 



Было установлено, что потерпевший сделал замечание водителю автомобиля, который выехал на встречную полосу движения. Между ними произошел конфликт, после которого они разъехались. Однако подозреваемый проследил до места жительства потерпевшего в Советском районе и вечером вернулся к его дому со своим другом. 

Вызвав мужчину на улицу, подозреваемые стали угрожать потерпевшему и его семье физической расправой, после чего один из них нанес нему удары монтировкой. В этот же вечер 40-летний волгоградец с различными травмами был доставлен в больницу. 

Сотрудники полиции установили местонахождение скрывшихся злоумышленников и задержали их при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 

- В отношении 25-летнего подозреваемого, наносившего удары,  следователем Отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант арестован, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Действиям второго участника также будет дана правовая оценка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.05.2025 11:43
Расследования 30.05.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2025 08:16
Расследования 30.05.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2025 07:41
Расследования 30.05.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2025 15:16
Расследования 29.05.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2025 14:17
Расследования 29.05.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2025 12:56
Расследования 29.05.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2025 09:08
Расследования 29.05.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2025 20:01
Расследования 28.05.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2025 17:55
Расследования 28.05.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2025 14:12
Расследования 28.05.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2025 09:40
Расследования 28.05.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2025 06:32
Расследования 28.05.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 19:38
Расследования 27.05.2025 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 18:11
Расследования 27.05.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 17:48
Расследования 27.05.2025 17:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
В Волгограде полиция разыскивает пенсионера с невнятной речьюСмотреть фотографии
12:06
Сирены завоют в обед в городе Новоаннинский Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Аналитики составили портрет типичного волгоградского вкладчикаСмотреть фотографии
11:43
Проводнику поезда «Москва-Волгоград» грозит 5 лет за забытые пассажиркой наушникиСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде электромонтер разбился насмерть в закрытом на ремонт циркеСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде завершают капремонт котла на заводской котельнойСмотреть фотографии
11:09
Отказали тормоза? В Волгограде опубликованы кадры жуткого ДТП с грузовиком на ул. СанаторнойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Красота да и только: Андрей Бочаров оценил обновленный ТЮЗ ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Волгоградцев предупредили о затяжной магнитной буреСмотреть фотографии
10:32
В центре Волгограда микроавтобус снес курьера на электросамокатеСмотреть фотографии
10:28
Свидетели по делу о «сливе» покойников в Волгограде не явились в суд на заседаниеСмотреть фотографии
09:51
Пелагея споет для курсантов лагеря в День защиты детейСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде грузовик с железобетонными плитами протаранил иномаркуСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области из-за саранчи ввели режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде мигранты выследили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Теплицы «Овощевода» на год закрыли под Волгоградом из-за вирусаСмотреть фотографии
07:41
Дело об избиении молодчиками волжанина в «Магните» взял на контроль БастрыкинСмотреть фотографии
06:59
Дожди и грозы смоют пыль с Волгоградской области после буриСмотреть фотографии
06:29
«Ротор» вошел в топ-15 посещаемых клубов Восточной Европы Смотреть фотографии
21:35
Приехали скорая и пожарные: в Волгограде у Мамаева кургана произошло ЧП с автобусомСмотреть фотографии
21:10
Бесстрашную лису сняли на видео в городе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Mitsubishi Lancer изъяли у волжанина за 51 неоплаченный штрафСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
В Волгоградской области развернули самолет рейса «Москва-Анталия‎» из-за жары в салонеСмотреть фотографии
19:40
В двух селах Волгоградской области обнаружили смертельную инфекциюСмотреть фотографии
19:04
Подешевел или подорожал? Смотрим реальные цены на бензин на волгоградских АЗССмотреть фотографии
18:55
Какие законы вступят в силу в июне: коротко о главномСмотреть фотографии
18:23
Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы начнут воплощать в жизнь в 2026 годуСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде стартовал второй этап реконструкции трамвайных путей: фоторепортажСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом в ходе масштабных рейдов с дронами выявлено 28 нелегаловСмотреть фотографии
17:01
В сети появился город билайна – в нем раскрывается более 100 способов борьбы с мошенникамиСмотреть фотографии
 