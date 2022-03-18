Общество

Пенсионерка из Волжского отсудила у «Радежа» 300 тысяч за перелом бедра

Общество 18.03.2022 11:01
18.03.2022 11:01



Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей отсудила 77-летняя жительница Волжского за падение на скользком полу в сетевом магазине. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, с ООО «Радеж» помимо компенсации взысканы еще около 50 тысяч: расходы, понесенные в связи с получением травмы - 6046 рублей; судебные расходы - 4733 рубля, а также расходы по оплате услуг представителя - 35 000 рублей.
Судом установлено, что пенсионерка поскользнулась на полу в тамбуре магазина «Радеж» на ул. Нариманова в Волжском и упала. В результате падения женщина получила травму в виде перелома бедра со смещением.  В материалах дела указывается, что напольное покрытие в магазине не отвечало требованиям безопасности: оно было мокрым и на нем отсутствовало защитное покрытие в зимнее время года.
Волжский городской суд Волгоградской области встал на сторону пенсионерки. Представители компании обжаловали решение.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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