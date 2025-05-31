Общество

Московских врачей заманили на работу в Волгоградскую область

Общество 31.05.2025 10:43
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31.05.2025 10:43


Еще 20 врачей из разных регионов России приступили к работе с начала 2025 года в медучреждениях  Волгоградской области. Каждый из них по губернаторской программе получил единовременную выплату в размере 2 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав.

Медики приехали работать в Волгоградскую область из различных регионов России, включая Москву, Краснодарский край, Дагестан, Оренбургскую, Астраханскую и Саратовскую области. Они трудоустроились в ЦРБ Дубовского, Жирновского, Фроловского, Урюпинского, Палласовского, Серафимовичского, Киквидзенского, Калачевского, Еланского районов, а также в волгоградскую клиническую поликлинику №1, областную психиатрическую больницу №2, больницу №22. Среди прибывших специалистов — рентгенологи, неврологи, травматологи-ортопеды, терапевты, психиатры, онкологи, хирурги, эндоскописты.

Фото V102.RU (архив)

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