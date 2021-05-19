Расследования 19.05.2021 17:57
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19.05.2021 17:57
Суд обязал компанию ООО «Торгсервис 34» выплатить волгоградке компенсацию морального вреда за многочисленные травмы после падения на стеклянную дверь. Как сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, сумма взыскания составила 200 тысяч рублей.
На судебном заседании установили, что 19 марта прошлого года пострадавшая на входе в магазин «Светофор», которым владеет данная организация, споткнулась об резиновый коврик, закрепленный ненадлежащим образом. В результате волгоградка разбила стекло входной двери своим же лицом. Бедная женщина получила травмы в виде многочисленных порезов на лице, спине и конечностях, закрытого, многооскольчатого перелома левого бедра в нижней трети со смещением отломков, ушибленными ранами, ссадинами левого бедра, области грудной клетки, гемартрозом левого коленного сустава, посттравматическую нейропатию малоберцового нерва справа и пореза правой стопы. Пострадавшей понадобилось длительное время, чтобы оправиться от полученных ран, находясь на стационарном и амбулаторном лечении. На данный момент женщина не может в полной мере передвигаться и выполнять домашние дела.
В Тракторозаводском районном суде изначально фигурировала сумма моральной компенсации в размере 300 тысяч рублей. Исходя из интересов обеих сторон, судья вынес решение о взыскании с ООО «Торгсервис 34» 200 тысяч рублей, а также штрафа и судебных расходов. Сейчас решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
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