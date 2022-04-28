Экология

В Волгоградской области узаконили бесплатное посещение лесов

Экология 28.04.2022 19:09
28.04.2022 19:09


Постановление о бесплатном посещении особо охраняемых природных территорий регионального значения подписано губернатором Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, такое право распространяется на физических лиц. 

— Постановлением «О бесплатном посещении…» регион выполняет федеральную норму, — пояснили ИА «Высота 102» в облкомприроды. — Так, 13 июля 2020 года правительство РФ приняло документ «Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение таких мест и установления случаев освобождения от взимания платы».

Субъекты должны были установить размер платы или принять решение о том, что жители региона могут посещать их бесплатно. 

В облкомприроды разработали сначала проект приказа об установлении такой платы. Согласно документу планировалось, что посещение особо охраняемых территорий может обойтись для одного человека в 63 рубля. При этом оговаривался внушительный список тех категорий граждан, кто освобождался от такой обязанности – это владельцы или арендаторы местных земельных участков, граждане, проезжающие транзитом, герои и ветераны, а также пенсионеры, дети, инвалиды и т.д. При этом средства, полученные от этого рода деятельности, планировалось направлять на развитие природных парков. Подписан этот проект так и не был. 

В настоящее время принято другое решение – оставить свободным доступ к природным объектам на территории региона для всех желающих. Что и было закреплено постановлением губернатора. 

Напомним, в особо охраняемые природные территории регионального значения Волгоградкой области входят природные парки, охотничьи и зоологические заказники, тюльпанные луга, а также уникальные  системы оврагов, лиманов и озер, расположенных практически во всех районах.  

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