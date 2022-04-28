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Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работы

Полезно знать 28.04.2022 12:03 Реклама
28.04.2022 12:03 Реклама


Новейший аквапарк в Кировском районе Волгограда готовится к началу второго сезона работы! Инвестиционный проект по открытию объекта социально-культурного назначения реализуется в рамках партнёрства компании АК «ТПГ «БИС» с Администрацией Волгоградской области при личной поддержке Губернатора Андрея Бочарова. 
Уже в самое ближайшее время всем жителям и гостям города будет предложен совершенно новый формат развлечения – захватывающий отдых на воде! Масштабные современные аттракционы, захватывающие спуски, комплексный отдых для детей и взрослых – всё это сочетается в новой концепции аквапарка. 
Вас ожидают множество современных аттракционов, 10 спусков и 6 бассейнов. Суммарная пропускная способность позволяет принимать до 1000 человек единовременно! 
Среди аттракционов: 50- метровый волновой бассейн, Взрослые открытые и закрытые горки до 80 метров с сухим финишем, 200-т метровый бассейн Медленная река, детские горки: Акватруба, Мультислайд, Широкий ковер, городок с Аквабашней в бассейне и многочисленными водными игрушками и фонтанами, Пляжная зона и места для отдыха.
За прошедший период подготовки, в концепцию аквапарка включены и начинают свою работу новые аттракционы и места отдыха: два гидромассажных бассейна диаметром 15 и 8 метров, гостевые и пляжные беседки, пляжный магазин с мороженым и второе аква-кафе! К удобству посетителей, на территории аквапарка теперь будет работать и передвижной пункт питания с мороженым и прохладительными напитками.
Аквапарк «Акватория» будет работать без выходных с 10:00 до 20:00 по адресу Волгоград, ул. Санаторная, 26
Телефон 8 (800) 234-56-55

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
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