В Волжском женщина выпала из автобуса

Происшествия 28.04.2022 11:37
28.04.2022 11:37
Пассажирка автобуса пострадала в Волжском из-за невнимательности водителя. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось днем возле строения №15 по улице Дорожная.
По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса «Волжанин» при посадке и высадке пассажиров не убедился, что все желающие покинули салон. Он начал движение, в результате упала 53-летняя женщина, которая в это время выходила из автобуса. С травмами ее доставили в больницу.
Реклама
В Камышине задержали мужчину, жестоко избившего случайного прохожего28.04.2022 09:27
Происшествия 28.04.2022 09:27
В облздраве рассказали о состоянии ребенка из слетевшей с моста иномарки27.04.2022 21:58
Происшествия 27.04.2022 21:58
«Водителю стало плохо»: в Волгограде Toyota слетела с моста27.04.2022 19:52
Происшествия 27.04.2022 19:52
В Волгограде в собственном доме найден окровавленный труп мужчины27.04.2022 17:11
Происшествия 27.04.2022 17:11
Жители поселка Микоян под Волгоградом вторые сутки сидят без воды27.04.2022 15:43
Происшествия 27.04.2022 15:43
Укушенного змеей школьника из Фролово госпитализировали в Волгоград27.04.2022 13:04
Происшествия 27.04.2022 13:04
Волгоградский аэропорт эвакуировали из-за сообщений о минировании27.04.2022 12:45
Происшествия 27.04.2022 12:45
Труп неизвестного мужчины обнаружен в частном секторе в Волгограде27.04.2022 12:32
Происшествия 27.04.2022 12:32
Семерка с четой пенсионеров вылетела с ремонтируемой трассы под Волгоградом27.04.2022 11:13
Происшествия 27.04.2022 11:13
Компания молодежи разбилась в ДТП в Волгоградской области27.04.2022 10:52
Происшествия 27.04.2022 10:52
Skoda и Lada не поделили перекресток в центре Волгограда, есть пострадавший27.04.2022 10:05
Происшествия 27.04.2022 10:05
В Волгограде из-за подозрительного предмета оцепили улицу27.04.2022 09:39
Происшествия 27.04.2022 09:39
Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под Волгоградом26.04.2022 17:13
Происшествия 26.04.2022 17:13
В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героином26.04.2022 12:45
Происшествия 26.04.2022 12:45
В Волгограде задержали закурившего в самолете пассажира26.04.2022 11:07
Происшествия 26.04.2022 11:07
Реклама