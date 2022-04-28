Чиновники объявили об охоте на свалки в Волгоградской области

В течение месяца инспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области будут выслеживать свалки во всех городах и районах региона. При обнаружении помоек чиновники попытаются вывести на чистую воду виновников их появления, если же их не найдут, то потребуют навести порядок от местных администраций, сообщили в облкомприроды.
Нарушителей накажут за образование свалок рублем: штраф для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Операция «Отходы», в ходе которой инспекторы месяц усиленно ищут свалки, проводится ежегодно в Волгоградской области. В 2021 году чиновники нашли 86 мест несанкционированного складирования отходов, их ликвидировали.