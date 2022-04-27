Укушенного змеей школьника из Фролово госпитализировали в Волгоград

В больницу скорой помощи №25 в Волгограда госпитализировали 9-летнего жителя Фроловского района после укуса змеи. Ребенок находится в центре острых отравлений, токсикологи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. По данным информагентства, змея укусила мальчика за кисть руки – она начала сильно болеть и распухла.
В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили информацию по госпитализации школьника в центр острых отравлений. По данным облздрава, с начала весны к врачам обратились с укусами змей уже шесть человек. Троих госпитализировали в 25-ю больницу.
Специалисты напоминают жителям об опасности встреч со змеями, поэтому просят соблюдать правила безопасности и не провоцировать пресмыкающихся. Если же укус змеи всё-таки произошёл, то следует незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
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