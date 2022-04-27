Экономика

Кризис как возможность для роста - в Волгограде прошел бизнес-форум «Новая реальность»

Экономика 27.04.2022 14:54 Новости компаний
27.04.2022 14:54 Новости компаний


Более 200 предпринимателей в режиме живого диалога поделились опытом ведения бизнеса в особых для российского рынка условиях  на бизнес-форуме “Новая реальность”. 12 приглашённых экспертов - ведущих топ-менеджеров Волгограда, рассказали, как сделать кризис точкой роста и увидеть возможности там, где их не видят другие. 
С презентацией “Как прожить второй экономический кризис в 25 лет” на форуме выступила руководитель проектов “Счастье есть” и “Виво Маркет” Мария Иванова.
Мария Иванова  окончила с отличием Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности “Политология экономических процессов”, является самым молодым студентом по программе MBA в бизнес-школе Сколково, а также студентом Московского института психоанализа, проходя обучение по специальности “Практическая психология родительства и детства”. 
По мнению Марии Ивановой, кризис - это не время возможностей, это болезненный период, когда как было уже не работает, а как хочется еще не известно. А возможности - это то, что получается при позитивном прохождении кризиса. 

“Чтобы пережить кризис, необходимо не делать иначе, а думать иначе. Мне важно, чтобы вы ушли с мыслью «блин, что-то не так». Так изменения начались в моем сознании”, - заявила Мария Иванова. 
Мария через призму психологических практик на простых примерах рассказала участникам форума о том, как перенастроить работу команды и использовать потенциал каждого для прохождения кризиса.
“Мы должны понять что делаем? Конкретно функции и общую зону ответственности. Выявить задачи, которые не принадлежат никому. Второе, понять как мы это делаем? Кто какие роли играет? Кто какие обязанности на себя забирает? И, третье, - зачем мы это делаем? Какие задачи для всей компании решает данный отдел? А параллельно, по ходу и в перерывах очень много спорим, ругаемся и… Тем самым наводим порядок в каждом углу компании. 
Это очень тяжело, иногда неприятно, не все понимают, зачем делать, как делать и как это повлияет на общую эффективность компании. Но это работает и вскрывает офигенное количество проблем. Все начинается со структуры, выявления ее неэффективных зон и прозрачных взаимоотношений”, - отметила эксперт.
В течение нескольких часов успешные предприниматели города делились своими знаниями и опытом с теми, кто недавно открыл свое дело.  Помогали сориентироваться в современных условиях, задать вопросы опытным руководителям, выбрать стратегию развития. Кроме того, участники бизнес-форума “Новая реальность” прокачали свои знания в области семейной психологии, бизнеса, маркетинга, инвестиций, маркетплейсов.
“Цель форума - показать волгоградцам, что и у нас есть успешные предприниматели, у которых можно поучиться. Необязательно уезжать из Волгограда. Моя миссия - собирать людей, чтобы они обменивались опытом, делились полезными знаниями, общались между собой и были друг другу полезны”, - отметила организатор форума Екатерина Чикова.

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