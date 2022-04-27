Экономика

Общественному центру Сбера исполнился год

Экономика 27.04.2022 09:29 Новости компаний
27.04.2022 09:29 Новости компаний


Общественный центр Сбера открылся в Самаре в 27 апреля 2021 года и стал первым подобным пространством в России. За время своей активной работы Центр стал местом притяжения жителей региона, интересующихся экологией и социальными проектами. 
За год работы в Общественном центре Сбера было проведено более 350 онлайн- и офлайн-мероприятий, участниками которых стали более 56 000 человек. Около 350 спикеров выступили перед гостями Центра по наиболее важным и актуальным экологическим и социальным темам. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «ESG принципы являются одними из ключевых в работе Сбера. Нам важно делиться накопленным опытом, объединять людей, готовых сохранять экологию, заботиться об обществе и ответственно управлять бизнесом. Общественный центр Сбера стал не только площадкой, на которой проводятся различные мероприятия, но и местом притяжения единомышленников. На будущее у нас много планов, поэтому мы продолжим развивать Центр и помогать людям вести экологичный образ жизни».  
Одним из значимых мероприятий Центра стал проект «ЭкоВолна», в котором известные экоинфлюенсеры проводят серию лекций на тему экологии, ответственного потребления и принципов ESG. Эксперты проекта обсуждают наиболее актуальные темы экоповестки и климатической устойчивости, а также рассказывают, как придерживаться экологических принципов в повседневной жизни и бизнесе. Также в Центре проводятся СВОП-вечеринки, в ходе которых участники могут обменяться вещами, которыми сами перестали пользоваться. 
В честь 180-летия Сбербанка в Центре состоялся первый ESG Science Slam. Молодые учёные и изобретатели из разных областей науки презентовали на суд зрителей свои научные работы, связанные с экологией и здоровьем, а победителей выбрали общим голосованием.
Большое внимание уделяют школьникам. Для них проводятся экоуроки, на которых в игровой форме ребята узнают почему важно бережно относиться е экологии и как это делать. Для студентов проходят мероприятия, на которых участникам рассказывают о наиболее актуальных вакансиях, правилах написания резюме, проводятся творческие мастер-классы, тренинги по осознанному поведению и развитию hard- и soft-навыков.
Напомним, что в оформлении пространства Центра использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Кроме того, в Центре оборудована доступная инклюзивная среда, что позволяет проводить в нем мероприятия для людей как с инвалидностью, так и без неё.
Среди наиболее известных спикеров, выступивших в Общественном центре, стоит выделить Анну Гаркушу, экоактивист, блогер (г. Санкт-Петербург), Георгий Каваносян, гидрогеолог, экоблогер (г. Москва), Роман Саблин, экотренер, экологист (г. Санкт-Петербург), Гузель Санжапова, соцпредприниматель (Свердловская обл.).
Фото предоставлено пресс-службой Сбера

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