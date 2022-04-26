Происшествия

Между высотками на Семи ветрах в Волгограде снова отжигают чиновники

Происшествия 26.04.2022 10:19
26.04.2022 10:19


Причиной появления черных клубов дыма над микрорайоном Семь ветров в Волгограде стало проведение контролируемого отжига сухой растительности, организованное администрацией Дзержинского района. Чиновники избавляются от камыша и прошлогодней травы рядом с высотными домами на бульваре 30-летия Победы возле ЖК «Бастион», сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Растительность горит в настоящее время под контролем пожарной бригады в непосредственной близости от жилых многоэтажек. Встревоженные дымом, поднимающимся над высотками и стоянками возле них, волгоградцы ранее предположили, что загорелся один из припаркованных автомобилей. Однако, по данным экстренных служб города, причин для беспокойства нет.

Это не первый случай, когда окутавшие Волгоград клубы черного дыма во время весеннего отжига травы горожане принимают за ЧП. Так, две недели назад чиновники избавлялись от камыша в пойме реки Царицы между Центральным и Ворошиловским районами. Контролируемый отжиг камыша и сухой травы в весенний период проводится для предотвращения масштабных пожаров летом.

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