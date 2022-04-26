Футболиста волгоградского «Ротора» наградят часами за гол «Енисею»

Защитник «Ротора» Виталий Шахов стал автором самого быстрого гола 34-го тура Олимп-ФНЛ, который состоялся 24 апреля в Волгограде. Он открыл счёт в матче с «Енисеем», сообщили ИА «Высота 102» в ФНЛ.
«Ротор» забил после розыгрыша углового. После подачи Шахов откликнулся на скидку Николая Кипиани и головой переправил мяч в сетку. Защитник забил, когда с начала игры прошло 11 минут и 37 секунд.
Генеральный партнёр ФНЛ, компания Почта России, учредила специальный приз для игроков, авторов самого быстрого гола по итогам каждого тура. Шахов получит именные часы с гравировкой.
Между тем, напомним,
накануне «Ротор» проиграл «Енисею» на «Волгоград Арене» со счетом 2:3.
Фото сайта ФНЛ.