Расследования

«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойника

Расследования 25.04.2022 19:09
25.04.2022 19:09


Новоаннинский районный суд Волгоградской области арестовал до 6 июня подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный салон. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, ранее судимый мужчина не возражал против заключения под стражу.
37-летний житель Волгограда в черной маске 6 апреля ворвался в салон и, угрожая продавцу пистолетом, заявил: «Это ограбление». Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Тогда грабитель начал ее бить и душить, а потом попытался нейтрализовать ее с помощью электрошокера, но тот, к счастью, не сработал. Но это не остановило нападавшего и он стал наносить удары электрошокером продавцу по голове. На крики  из соседнего магазина прибежали мужчина и женщина, которым удалось оттащить разбойника. Они попытались его задержать, однако он вырвался и скрылся. Но драматические события, произошедшие в магазине, попали на видео. 
Ранее подозреваемый был приговорен к 9 годам лишения свободы также за разбойные нападения, но освободился условно-досрочно в 2020 году.


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