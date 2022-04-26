Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке





Президент России Владимир Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% и продлить ее до конца года.

- Динамика здесь пока слабее прогноза, и, чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12... до 9%, - заявил глава государства сегодня на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца 2022 года.

Напомним, что обновленная программа льготной ипотеки со ставкой 12% годовых начала действовать в России с 1 апреля текущего года. Получить ипотеку на льготных условиях можно было до 1 июля 2022 года.



