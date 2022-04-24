Расследования

В Волжском осужден второй руководитель УК-банкрота

Расследования 24.04.2022 15:29
24.04.2022 15:29



Волжский городской суд приговорил и.о. директора УК «ЖКХ Алдан» к 1,5 годам колонии общего режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, фигурантку уголовного дела признали виновной в сокрытии в особо крупном размере денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч.2 ст. 199.2 УК РФ). 
По материалам дела, подсудимая являлась руководителем ООО УК «ЖКХ Алдан», осуществляла контроль за принятием основных решений в организации, определяла приоритетные направления деятельности, контролировала движение денежных средств и давала обязательные для исполнения указания об их перечислении в адрес контрагентов. 
Так, с 27 ноября 2018 по 26 августа 2020 года директор ООО УК «ЖКХ Алдан», имея реальную возможность осуществить уплату имеющейся у организации недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в бюджет, находящимися на расчетных счетах контрагентов и принадлежащих ООО УК «ЖКХ Алдан», расходовала их на иные цели, не связанные с уплатой налогов, сборов и страховых взносов. О какой сумме идет речь, в суде не уточнили.
В ходе судебного разбирательства подсудимая не признала вины.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, что в ноябре 2016 года был осужден учредитель и директор ООО «УК ЖКХ «Алдан» в Волжском Алексей Ивичев. Ему тогда назначили 1,5 года колонии-поселения с лишением права заниматься организационной деятельностью в сфере ЖКХ на тот же срок. Ивичев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями на сумму в 2,9 млн рублей. По материалам, собранным оперативниками ОЭБиПК УМВД России по Волжскому, «Алдан» обслуживал жилой массив, собирая деньги с собственников квартир за поставленные ресурсы. Однако деньги в ресурсоснабжающие компании УК не перечисляла. 
В мае 2021 года стало известно, что инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области приняла решение об исключении из реестра лицензий сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении «ЖКХ Алдан», на основании признания данной организации банкротом. 

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