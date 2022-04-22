







К 3,5 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорен 28-летний ранее судимый Андрей Марченко за разбойное нападение на офис микрозаймов в городе Фролово. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, уголовное дело было рассмотрено Фроловским городским судом.

Установлено, что 20 октября 2021 года Марченко, испытывая финансовые трудности, зашел в офис ООО МКК «Пенсионная КВ Деньги» с кухонным ножом. Угрожая сотруднику офиса, он потребовал передать ему деньги из кассы. Испуганная женщина достала из сейфа коробку, в которой находилось 27 530 рублей, и передала ее нападавшему. Марченко скрылся с деньгами.

Вину он не признал.

При вынесении приговора суд учел все обстоятельства дела, личность подсудимого, который характеризуется посредственно, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области