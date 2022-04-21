Семье погибшего Дениса Зорина вручили в Волгограде Звезду Героя России



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России семье Дениса Зорина, старшего лейтенанта, офицера ВДВ, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Столь высокую награду глава региона вручил его матери Ираиде Зориной в Зале Воинской и Трудовой Славы, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.



Звание Героя России Денису Зорину посмертно присвоено указом президента РФ Владимира Путина.

— В ходе специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях гвардии старший лейтенант Денис Игоревич Зорин, офицер Воздушно-десантных войск России, действовал смело, решительно, проявил личное мужество и самоотверженность. Погиб в бою, выполняя свой воинский долг. Ваш сын был добрым, отзывчивым, решительным и смелым — настоящим Человеком, настоящим Героем. Спасибо вам за сына, — обратился к родителям Дениса Зорина губернатор Андрей Бочаров. — Офицер Денис Зорин честно служил Родине. Его подвиг навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области, в истории Воздушно-десантных войск. Для меня большая честь по поручению Президента России передать вам Золотую Звезду Героя Российской Федерации.



Мать Дениса Зорина поблагодарила собравшихся на церемонию вручения награды. В Зал пригласили отчима погибшего офицера Владимира Бибика, невесту Юлию Гетманскую, родственников, друзей, земляков, ветеранов, юнармейцев, представителей дивизии, где служил Зорин.

— Я благодарю Бога за то, что послал мне такого сына. Я всегда радовалась успехам моего Дениса, а сейчас мою душу переполняет гордость за героический подвиг сына. Я знала, что он хотел жить, я знаю, что он не мог поступить по-другому. Я уверена — наша армия сильная, и мы победим проклятых фашистов. Спасибо за награду. Спасибо, что все здесь собрались, — сказала Ираида Зорина.





Подвиг Дениса Зорина поставил в пример будущим поколениям солдат и офицеров заместитель начальника штаба реготделения «Юнармии» города Москвы, генерал-майор, Герой России Геворк Исаханян.

— Ком в горле стоит. Слов можно произносить много, но я как представитель Воздушно-десантных войск горжусь, что в наших рядах есть такие офицеры. Конечно, это заслуга родителей, близких. Боль утраты я не смогу никак перешагнуть, но есть одно, самое важное — он совершил то, что должен был совершить как офицер, принявший присягу, как представитель наших славных Воздушно-десантных войск. На его примере, на примере таких как Денис Зорин, мы будем дальше воспитывать будущее поколение солдат, офицеров, всю нашу молодёжь, — сказал Исаханян.



Имя Дениса Зорина высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы, где уже представлены имена прославленных жителей Волгоградской области. Теперь имя Героя России навсегда войдет в историю Волгоградской области.

Денис Игоревич Зорин родился 29 декабря 1991 года в городе Суровикино Волгоградской области. Семья вскоре переехала в хутор Манойлин Клетского района, где Денис вырос. Его воспитывали мама и отчим. После окончания Манойлинской средней школы Денис Зорин поступил в ВГСХА на военную кафедру.