В Волгоградской области бензин АИ-95 подорожал на 5 копеек

Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойник21.04.2022 11:05
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активы21.04.2022 11:02
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничества21.04.2022 10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» – современное, динамично развивающееся предприятие в Котельниковском районе Волгоградской области осваивает крупнейшее месторождение калийной руды на юге России. Приток молодых профессиональных кадров на Гремячинский горно-обогатительный комбинат обеспечивается благодаря взаимодействию...