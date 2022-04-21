В Волгоградской области бензин АИ-95 подорожал на 5 копеек





В Волгоградской области средняя стоимость бензина за прошедшую неделю повысилась на 2 копейки – до 51, 1 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, бензин марки АИ-92 подешевел на столько же – до 47,79 рублей. При этом топливо марки АИ-95 подорожало на 5 копеек и стоит теперь в среднем 53,07 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-98 уже не первую неделю остается прежней – 57,89 рубля. А вот дизтопливо на предыдущей неделе подешевело еще на 6 копеек. Теперь солярку можно купить за 53,02 рубля за литр.



