КамАЗ протаранил трамвай в Волгограде: есть пострадавшая

Пассажирка трамвая №4 «Детский центр – Обувная фабрика» пострадала в результате столкновения вагона общественного транспорта и грузового автомобиля КамАЗ. Грузовик протаранил трамвай в месте пересечения путей с проезжей частью улицы Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.
Общественный транспорт ехал в сторону остановки «Ул. Моздокская», когда 13.22 водитель КамАЗа не уступил дорогу выехавшему поперек проезжей части вагону.
– В результате происшествия травму получила девушка – пассажир трамвая. На место происшествия вызваны медики и сотрудники ГИБДД, – прокомментировали в пресс-службе.
Характер травм девушки не уточняется. По неподтвержденной информации, пассажирка получила ушиб руки.
Движение трамваев на линии было приостановлено в обоих направлениях из-за инцидента. Вагоны не ходили почти два часа, в 15.10 их работа была возобновлена.