Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений

Экономика 20.04.2022 13:57 Новости компаний
20.04.2022 13:57 Новости компаний
Сбер совместно с цифровой платформой для компаний и физических лиц СберКорус запустил онлайн-сервис «Конструктор концессионных соглашений». Этот инструмент позволяет разработать нужный документ своими силами без привлечения консультантов. Проект соглашения составляется по условиям, заданным клиентом, в формате, который принимают банки, и в полном соответствии с положениями закона «О концессионных соглашениях».
Как отмечают в банке, сервис удобен и очень прост в эксплуатации: пользователь последовательно отвечает на вопросы о проекте, после чего конструктор, анализируя его ответы, автоматически формирует необходимую документацию. Более того, сервис позволяет оперативно инициировать кредитный процесс.
В результате пользователь получает готовый пакет документов за два часа, в то время как аналогичная работа юристов занимает от двух месяцев и стоит от 1,5 млн рублей. В официальном сообщении банка говорится, что работа «Конструктора концессионных соглашений» обойдётся клиенту всего в 350 тыс. рублей: в эту сумму включён доступ к сервису на три месяца с возможностью формирования и скачивания одного концессионного соглашения.
Сервис формирует концессионные соглашения в 11 отраслях: объекты здравоохранения и спорта, коммунальной (без тарифа) и транспортной инфраструктуры, культуры, туризма, социального обслуживания, освещение, гидротехнические сооружения, сельскохозяйственные объекты, платные и бесплатные автодороги.
- Для привлечения частных инвесторов в региональные проекты необходимо ускорить и облегчить подготовку концессионной документации, повысить "банкуемость" проектов для получения заёмного финансирования. С этой целью мы и разработали конструктор, который уже внедрён в 11 отраслях и позволяет сформировать проект соглашения с предодобренными в банке условиями. Надеемся, что этот инструмент, наряду с другими нашими решениями, будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого развития инфраструктуры в заявленных Правительством РФ приоритетных направлениях, — комментирует Анна Багинская, начальник Центра ГЧП Сбербанка.
В свою очередь, Анна Демкина, руководитель сервиса «Конструктор концессионных соглашений» СберКоруса подчеркивает: «Чем раньше банк подключается к обсуждению и анализу концессионного соглашения, тем больше шансов на получение банковского финансирования на проект. Наш конструктор призван максимально сократить время на принятие решения о финансировании. По отдельности те проекты, у которых будет востребован наш сервис, кажутся незначительными: строительство ледовой коробки, благоустройство двора, организация глэмпинга. Но в совокупности они создадут максимально комфортную среду для жителей нашей страны».
Реклама
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке20.04.2022 14:31
Экономика 20.04.2022 14:31
Объем привлечения драгметаллов на счета клиентов Сбербанка в Поволжье в марте вырос в девять раз20.04.2022 13:16
Экономика 20.04.2022 13:16
СКАД представил новую серию литых колесных дисков Wheels Up20.04.2022 11:50
Экономика 20.04.2022 11:50
ВТБ: средние ставки по депозитам в мае могут составить 13-14%20.04.2022 11:39
Экономика 20.04.2022 11:39
Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям19.04.2022 15:17
Экономика 19.04.2022 15:17
Банк «Открытие» усовершенствовал автоматизированные депозитные машины для предпринимателей19.04.2022 14:22
Экономика 19.04.2022 14:22
Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации сделки19.04.2022 13:13
Экономика 19.04.2022 13:13
ВТБ увеличил максимальный вес для продажи золота до 100 кг19.04.2022 12:34
Экономика 19.04.2022 12:34
Количество операций в сервисе «СберЧаевые» выросло в 8 раз за месяц19.04.2022 11:44
Экономика 19.04.2022 11:44
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц19.04.2022 10:36
Экономика 19.04.2022 10:36
ВТБ улучшил условия по автокредитам19.04.2022 09:16
Экономика 19.04.2022 09:16
Фрукты и овощи в Волгоградской области подорожали почти на 44%18.04.2022 16:15
Экономика 18.04.2022 16:15
Центробанк раскрыл причины взрывного подорожания капусты в Волгограде18.04.2022 15:28
Экономика 18.04.2022 15:28
На территории 140 населенных пунктов Волгоградской области проводится модернизация электрических сетей18.04.2022 15:18
Экономика 18.04.2022 15:18
В Волгоградской области Сбербанк начал выдачу льготных кредитов системообразующим предприятиям по программе Минпромторга18.04.2022 13:07
Экономика 18.04.2022 13:07
Реклама