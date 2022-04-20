Экономика

Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений

Экономика 20.04.2022 13:57 Новости компаний
20.04.2022 13:57 Новости компаний


Сбер совместно с цифровой платформой для компаний и физических лиц СберКорус запустил онлайн-сервис «Конструктор концессионных соглашений». Этот инструмент позволяет разработать нужный документ своими силами без привлечения консультантов. Проект соглашения составляется по условиям, заданным клиентом, в формате, который принимают банки, и в полном соответствии с положениями закона «О концессионных соглашениях». 
Как отмечают в банке, сервис удобен и очень прост в эксплуатации: пользователь последовательно отвечает на вопросы о проекте, после чего конструктор, анализируя его ответы, автоматически формирует необходимую документацию. Более того, сервис позволяет оперативно инициировать кредитный процесс. 
В результате пользователь получает готовый пакет документов за два часа, в то время как аналогичная работа юристов занимает от двух месяцев и стоит от 1,5 млн рублей. В официальном сообщении банка говорится, что работа «Конструктора концессионных соглашений» обойдётся клиенту всего в 350 тыс. рублей: в эту сумму включён доступ к сервису на три месяца с возможностью формирования и скачивания одного концессионного соглашения.  
Сервис формирует концессионные соглашения в 11 отраслях: объекты здравоохранения и спорта, коммунальной (без тарифа) и транспортной инфраструктуры, культуры, туризма, социального обслуживания, освещение, гидротехнические сооружения, сельскохозяйственные объекты, платные и бесплатные автодороги.
- Для привлечения частных инвесторов в региональные проекты необходимо ускорить и облегчить подготовку концессионной документации, повысить "банкуемость" проектов для получения заёмного финансирования. С этой целью мы и разработали конструктор, который уже внедрён в 11 отраслях и позволяет сформировать проект соглашения с предодобренными в банке условиями. Надеемся, что этот инструмент, наряду с другими нашими решениями, будет способствовать росту количества качественных концессий для быстрого развития инфраструктуры в заявленных Правительством РФ приоритетных направлениях, — комментирует Анна Багинская, начальник Центра ГЧП Сбербанка. 
В свою очередь, Анна Демкина, руководитель сервиса «Конструктор концессионных соглашений» СберКоруса подчеркивает: «Чем раньше банк подключается к обсуждению и анализу концессионного соглашения, тем больше шансов на получение банковского финансирования на проект. Наш конструктор призван максимально сократить время на принятие решения о финансировании. По отдельности те проекты, у которых будет востребован наш сервис, кажутся незначительными: строительство ледовой коробки, благоустройство двора, организация глэмпинга. Но в совокупности они создадут максимально комфортную среду для жителей нашей страны».



 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
20.04.2022 14:31
Экономика 20.04.2022 14:31

0
Далее
Экономика
20.04.2022 13:16
Экономика 20.04.2022 13:16

0
Далее
Экономика
20.04.2022 11:50
Экономика 20.04.2022 11:50

0
Далее
Экономика
20.04.2022 11:39
Экономика 20.04.2022 11:39

0
Далее
Экономика
19.04.2022 15:17
Экономика 19.04.2022 15:17

0
Далее
Экономика
19.04.2022 14:22
Экономика 19.04.2022 14:22

0
Далее
Экономика
19.04.2022 13:13
Экономика 19.04.2022 13:13

0
Далее
Экономика
19.04.2022 12:34
Экономика 19.04.2022 12:34

0
Далее
Экономика
19.04.2022 11:44
Экономика 19.04.2022 11:44

0
Далее
Экономика
19.04.2022 10:36
Экономика 19.04.2022 10:36

0
Далее
Экономика
19.04.2022 09:16
Экономика 19.04.2022 09:16

0
Далее
Экономика
18.04.2022 16:15
Экономика 18.04.2022 16:15

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:28
Экономика 18.04.2022 15:28

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:18
Экономика 18.04.2022 15:18

0
Далее
Экономика
18.04.2022 13:07
Экономика 18.04.2022 13:07

0
Далее

Лента новостей

14:37
На севере Волгограда разрушили старейшую улицу: оцениваем масштабСмотреть фотографии
13:51
На машиностроительном заводе Волгограда рабочий распорол болгаркой шею и грудьСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области пьяный вахтовик устроил погром в саунеСмотреть фотографии
12:49
Все по плану: на севере Волгограда перестроят улицу за 415 млн рублейСмотреть фотографии
12:48
Землю в хуторе Волгоградской области залили мазутомСмотреть фотографии
12:18
Из огня да в руки казаков: как «Шашки от Федота» покоряют сердца волгоградцев и волжанСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Бочаров в День донора сдал кровь для раненых героев спецоперацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Пенсионер бросился под электричку в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Губернатор заглянул в будущее медицины: показываем, как меняется больница Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
11:25
УК в Волгограде заплатит 430 тысяч за рухнувший с женщиной балконСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде экс-сотрудника Ростехнадзора обвиняют в коррупцииСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцам разрешили 3 года ездить по старым правам: разъяснения ГИБДДСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Мотоциклист выжил после страшного тарана скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
На дорогах Волгограда установили 6 новых фотоловушекСмотреть фотографии
10:28
Ванилин в сторону: главный ихтиолог в Волгограде дал прогноз вылета мошки в 2022 годуСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде объявлена эвакуация беженцев из ПВР в гостинице «Старт»Смотреть фотографии
09:33
Отцветут и зачахнут: в центре Волгограда разобьют клумбы из однолетников на 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:19
Губернатор Волгоградской области начал рабочий день с белого халата и операционнойСмотреть фотографии
08:57
Авария с тремя машинами обездвижила трассу между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
Дома пяти районов Волгограда останутся без света 20 апреляСмотреть фотографии
06:07
Сушите сухари: хлебокомбинат сына депутата Госдумы снят с продажи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
Волгоградец судится с банком из-за блокировки счетов после конвертации валютСмотреть фотографии
21:20
Бывший начальник колонии возглавил центр занятости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:39
Яблоневый сад высадили в волгоградском паркеСмотреть фотографии
20:13
В Волгоградской области дровосека наказали за три спиленные сосныСмотреть фотографии
20:08
Волгоградцы просят сохранить газон на снесенном стадионе «Трактор»Смотреть фотографии
19:49
Продавцам кваса и мороженщикам в Волгограде дали вольнуюСмотреть фотографии
19:20
Суд оштрафовал волгоградца, требовавшего свободы активисту СоломоновуСмотреть фотографии
18:48
Регоператор намерен разорить крошечное СНТ на острове в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:35
Нет нужды?: закрытые бесплатные туалеты в Волгограде обходятся бюджету в миллионыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 