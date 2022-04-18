Федеральные новости

Родным погибших на границе с Украиной сотрудников ФСБ выплатят по 5 млн

Федеральные новости 18.04.2022 17:15
18.04.2022 17:15


Семьи военнослужащих, погибших на границе с Украиной, смогут претендовать на единовременные выплаты в размере 5 млн рублей. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в Указе Президента РФ Владимира Путина, опубликованном 18 марта. 

Согласно тексту документа, в случае гибели военнослужащих пограничных органов федеральной безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, либо смерти военного до истечения одного года с момента увольнения (наступившей в результате ранения, контузии или травмы) или заболевания, членам их семей осуществляется единовременная выплата 5 млн рублей в равных долях. 

Военным, выполнявшим задачи по охране госграницы на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, получившим ранения, полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей. 
Выплаты будут осуществляться Федеральной службой безопасности. На определение порядка назначения выплат  ФСБ Указом Владимира Путина дано 7 дней. 

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