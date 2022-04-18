Семьи военнослужащих, погибших на границе с Украиной, смогут претендовать на единовременные выплаты в размере 5 млн рублей. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в Указе Президента РФ Владимира Путина, опубликованном 18 марта.

Согласно тексту документа, в случае гибели военнослужащих пограничных органов федеральной безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, либо смерти военного до истечения одного года с момента увольнения (наступившей в результате ранения, контузии или травмы) или заболевания, членам их семей осуществляется единовременная выплата 5 млн рублей в равных долях.

Военным, выполнявшим задачи по охране госграницы на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, получившим ранения, полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

Выплаты будут осуществляться Федеральной службой безопасности. На определение порядка назначения выплат ФСБ Указом Владимира Путина дано 7 дней.