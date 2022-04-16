Происшествия

Одна из выживших беременна: все подробности крушения катера с людьми в Камышине

Происшествия 16.04.2022 06:31
16.04.2022 06:31


В Камышинском районе Волгоградской области вечером 15 апреля потерпел крушение катер, на борту которого находилось шесть человек, включая рулевого. Четверым удалось спастись, один, к сожалению скончался. Корреспонденты ИА "Высота 102" собрали все, что известно о происшествии к этому часу. 

Трагедия на виду 

По предварительным данным, опрокидывание маломерного судна произошло около 20.30 в пятницу, 15 апреля, в районе набережной города Камышина. По сведениям источника информагентства в экстренных службах, управлял катером сотрудник местной спасательной станции. Очевидцы сообщают, что рулевой мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердит или опровергнет экспертиза. 

Неожиданное препятствие 

В качестве предварительной причины опрокидывания катера в акватории Волги вечером накануне называлось столкновение судна с буем. Рулевой мог не справиться с управлением. Официальных комментариев пока не поступало. 

Пятеро взрослых и ребенок 

На борту катера в момент столкновения с буем находились шесть человек: 

  1. Барышников А. - 40 лет (мужчина)
  2. Барышников Д. - 12 лет (мальчик),
  3. Барашникова Е. - 40 лет (женщина),
  4. Глущенко Е. - 25 лет (женщина),
  5. Мищихин С. - 28 лет (мужчина),
  6. Мищихин Николай - 25 лет (мужчина).

Семейная трагедия 

Самостоятельно выбрался на берег, но скончался до прибытия медиков 40-летний Барышников А. 12-летний подросток пропал. Спасены остальные четверо. 

Как стало известно ИА "Высота", 40-летняя выжившая женщина беременна. Погибший мужчина - ее супруг, 12-летний мальчик - сын. 

Все пострадавшие экстренно были доставлены бригадами скорой помощи в Камышинскую ЦРБ. 

«Все пьяные»

Очевидцами происшествия на Волге стали жители Камышина, находившиеся вечером 15 апреля на городской набережной. Ближе к ночи в социальных сетях было опубликовано видео с места ЧП. Автор ролика утверждает, что пострадавшие были пьяны, однако, учитывая положение 40-летней выжившей, именно она могла находиться в состоянии шока. 

 

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