Экономика

ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой

Экономика 15.04.2022 13:15 Новости компаний
15.04.2022 13:15 Новости компаний


ВТБ за первую неделю  работы на новых условиях ипотеки с господдержкой предоставил заемщикам около 200 кредитов более чем на 1 млрд рублей. Основной объем продаж пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

-Льготная ипотека стала ключевым фактором поддержки рынка первичного жилья в нынешних условиях. Даже с учетом снизившихся ставок российских банков после решения ЦБ ее условия являются гораздо более привлекательными и аккумулируют основной канал продаж жилищных кредитов на данный момент. Спрос на госпрограмму пока сопоставим с первыми днями ее продаж в апреле 2020 года, даже несмотря на значительную разницу ставок. Особенно актуальна она для жителей мегаполисов, ведь кредит до 12 млн рублей позволяет приобрести комфортное жилье большей площади. ВТБ готов удовлетворить спрос всех клиентов на льготные кредиты, при этом мы уверены, что действие госпрограммы должно быть продлено и после 1 июля. Это решение окажет необходимую поддержку всему ипотечному рынку в этом году, а также придаст необходимый импульс запуску новых девелоперских проектов и оперативному завершению текущих строек, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ первым на рынке начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы на строящееся жилье. Клиенты банка могут воспользоваться льготной ставкой от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 п.п. доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальный кредитный лимит вырос с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ он достиг отметки в 6 млн рублей.

По «семейной ипотеке» финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), а по «Дальневосточной» предоставляются от 1,7%. Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой. Максимальный размер по «Дальневосточной ипотеке» составляет 6 млн рублей.

ВТБ является активным участником реализации ипотеки с госучастием. За все время действия госпрограмм клиенты банка оформили свыше 217 тысяч сделок на сумму 725 млрд рублей. Доля субсидированных программ в общем объеме продаж ВТБ с начала года достигла 46%.



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