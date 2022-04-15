Волгоградский губернатор доложил Матыцину о спортивных успехах региона

Спорт 15.04.2022 11:42
15.04.2022 11:42
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин накануне провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Глава Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102", сообщил Матыцину об успехах региона по развитию спорта.
— В ходе встречи губернатор рассказал Министру о программах развития физической культуры и спорта и дальнейших путях развития спортивной отрасли в регионе, — сообщает пресс-служба Минспорта. — На начало года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Волгоградской области, составила 50,2% при плане в 48,0%. В Волгоградской области зарегистрировано 47 центров тестирования ГТО.
Также в ходе встречи шла речь о реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2021 году, сообщил Матыцину Андрей Бочаров, в Волгограде в рамках этого проекта построили Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Ожидается сдача еще трех объектов в регионе: крытого футбольного манежа в Волжском, универсального спортивного зала в поселке Быково и универсального спортивного зала в Ленинске.
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