Волгоградский губернатор доложил Матыцину о спортивных успехах региона

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин накануне провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Глава Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102", сообщил Матыцину об успехах региона по развитию спорта.





— В ходе встречи губернатор рассказал Министру о программах развития физической культуры и спорта и дальнейших путях развития спортивной отрасли в регионе, — сообщает пресс-служба Минспорта. — На начало года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Волгоградской области, составила 50,2% при плане в 48,0%. В Волгоградской области зарегистрировано 47 центров тестирования ГТО.





Также в ходе встречи шла речь о реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2021 году, сообщил Матыцину Андрей Бочаров, в Волгограде в рамках этого проекта построили Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Ожидается сдача еще трех объектов в регионе: крытого футбольного манежа в Волжском, универсального спортивного зала в поселке Быково и универсального спортивного зала в Ленинске.