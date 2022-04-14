«Белое море» волгоградского «Химпрома» стало зоной спецназначения

Экология 14.04.2022 17:51
14.04.2022 17:51
Сегодня, 14 апреля, депутаты Волгоградской гордумы одобрили изменение территориальной зоны трех земельных участков, использовавшихся ранее заводом «Химпром» под шламонакопитель «Белое море».
- Три земельных участка общей площадью более 120 тыс.кв.м находятся на территории Кировского и Красноармейского районов. Решением думы территориальная зона данных участков изменена на зону специального назначения – объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и иных отходов, - пояснили в представительном органе власти.
Параллельно с изменением Правил землепользования и застройки депутаты гордумы сегодня также одобрили внесение корректив в Генеральный план Волгограда. Документ приведен в соответствие со Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, где шламонакопитель «Белое море» обозначен в качестве объекта регионального значения в области охраны окружающей среды.
Ранее, как сообщало информагентство, по данному вопросу с 28 марта по 7 апреля текущего года во всех районах города проходили публичные слушания.
Все эти формальные процедуры - этапы реализации важного проекта по ликвидации «Белого моря», который осуществляет администрация региона в рамках регионального и одноименного федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
«Белое море», напомним, образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га. В ходе проведенных исследований выяснилось, что точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.
Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в один этап в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В настоящее время завершены все необходимые инженерные изыскания. В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация, а сами работы пройдут в 2023-2024 годах.
Фото: гордумы Волгограда
Реклама
За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалок13.04.2022 12:37
Экология 13.04.2022 12:37
Исчезнувший с глаз чиновников сгнивший лук нашелся в овраге в Волгограде11.04.2022 18:05
Экология 11.04.2022 18:05
Горе луковое: в Волгограде предпринимателя заставили ликвидировать свалку из сгнивших овощей09.04.2022 17:29
Экология 09.04.2022 17:29
Волгоградский облсовпроф обязали поднять затонувший зимой теплоход07.04.2022 10:26
Экология 07.04.2022 10:26
Стоки с нефтепродуктами сливали в Волгоградское водохранилище07.04.2022 09:58
Экология 07.04.2022 09:58
Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодья06.04.2022 11:30
Экология 06.04.2022 11:30
В Общественном центре Сбера расскажут, что происходит со вторсырьем после переработки05.04.2022 12:58
Экология 05.04.2022 12:58
Осужденный за попытку кражи трубопровода в Волгоградской области отказался возмещать ущерб04.04.2022 13:59
Экология 04.04.2022 13:59
Пятнистые и благородные олени расплодились в Волгоградской области02.04.2022 11:01
Экология 02.04.2022 11:01
В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка пяти ериков28.03.2022 16:05
Экология 28.03.2022 16:05
Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды28.03.2022 12:46
Экология 28.03.2022 12:46
Под Волгоградом свинокомплекс сливал токсичные отходы на землю24.03.2022 17:42
Экология 24.03.2022 17:42
Суд признал незаконной экологическую экспертизу по скандальной свалке в Волгоградской области24.03.2022 12:54
Экология 24.03.2022 12:54
Волгоградцы присоединятся к «Часу Земли» 26 марта23.03.2022 12:08
Экология 23.03.2022 12:08
Ростовская компания отказалась от расчистки пяти ериков в Волгоградской области22.03.2022 20:32
Экология 22.03.2022 20:32
Реклама