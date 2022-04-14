«Белое море» волгоградского «Химпрома» стало зоной спецназначения









Сегодня, 14 апреля, депутаты Волгоградской гордумы одобрили изменение территориальной зоны трех земельных участков, использовавшихся ранее заводом «Химпром» под шламонакопитель «Белое море».

- Три земельных участка общей площадью более 120 тыс.кв.м находятся на территории Кировского и Красноармейского районов. Решением думы территориальная зона данных участков изменена на зону специального назначения – объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и иных отходов, - пояснили в представительном органе власти.

Параллельно с изменением Правил землепользования и застройки депутаты гордумы сегодня также одобрили внесение корректив в Генеральный план Волгограда. Документ приведен в соответствие со Схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, где шламонакопитель «Белое море» обозначен в качестве объекта регионального значения в области охраны окружающей среды.

Ранее, как сообщало информагентство, по данному вопросу с 28 марта по 7 апреля текущего года во всех районах города проходили публичные слушания

Все эти формальные процедуры - этапы реализации важного проекта по ликвидации «Белого моря», который осуществляет администрация региона в рамках регионального и одноименного федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

«Белое море», напомним, образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га. В ходе проведенных исследований выяснилось, что точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.

Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в один этап в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В настоящее время завершены все необходимые инженерные изыскания. В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация, а сами работы пройдут в 2023-2024 годах.

Фото: гордумы Волгограда