«Белое море» бывшего химзавода хотят «выселить» из Волгограда

Мэрия Волгограда организует публичные слушания по внесению изменений в генеральный план города, которые касаются шламонакопителя на промышленном объекте в Кировском районе. Как сообщили в администрации города, «Белое море» хотят исключить из границ населенного пункта. Слушания инициированы комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Как поясняют в горадмине, процедура является обязательным этапом для начала работ по ликвидации и рекультивации «Белого моря» — шламонакопителя волгоградского завода «Химпром».

— Данный участок относится к категории промышленных земель. Исключить участок из границ населенного пункта можно только через процедуру внесения изменений в генеральный план города, — пояснили в мэрии.

Публичные слушания состоятся с 28 марта по 7 апреля текущего года во всех районах города. Ознакомиться с предполагаемыми изменениями или внести предложения в проект волгоградцы могут с 14 марта по 1 апреля с 10.00 до 12.00 по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а.

«Белое море» образовалось в середине прошлого века. Его общая площадь составляет порядка 25 га, накоплено свыше 1,5 млн кубометров шлама. В ходе проведенных исследований выяснилось, что точный объем накопившегося шлама составил 3,05 млн кубическим метров. В пробах отходов, залегающих на глубине от 20 до 40 метров, установлены превышения предельно-допустимых концентраций по наиболее опасным загрязняющим веществам - ртути, фенолу, полихлорированным бифинилам. В образцах донных отложений превышены показатели по ртути, меди, марганцу, кадмию.

Работы по ликвидации вреда от прошлой деятельности завода «Химпром» в Волгограде планируется начать в 2023 году и реализовать в один этап в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В настоящее время завершены все необходимые инженерные изыскания. В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация, а сами работы пройдут в 2023-2024 годах.