Экономика

«Коммерческие перспективы исчезают»: в Волгограде издательский бизнес оказался на грани выживания

Экономика 14.04.2022 19:16
14.04.2022 19:16


Издательский бизнес в Волгограде оказался под угрозой вымирания из-за острого дефицита и подорожания бумаги и картона, а также роста цен на полиграфические услуги. Некоторым издательствам пришлось свернуть ряд проектов и поднять собственные цены. Единственный выход книжная отрасль видит в мощной государственной поддержке, рассказал ИА «Высота 102» генеральный директор издательства «Учитель», академик РАЕН Лев Гринин.

По словам собеседника, проблемы с бумагой и картоном начались не в марте этого года, когда с ее исчезновением с полок столкнулись большинство простых покупателей, а еще прошлым летом. Почти за год бумага и картон подорожали минимум на 80%.

– Из-за дороговизны мы вынуждены были закрыть ряд своих проектов: книг, пособий для детей, изданий для детского творчества и т.д., поскольку при текущей их себестоимости их коммерческие перспективы исчезают, – прокомментировал Лев Гринин. – На оставшуюся в производстве продукцию нам пришлось поднять цены, что, естественно, привело к сокращению возможностей для сбыта.


Помимо проблем с бумагой на 40-50% возросла и стоимость полиграфических услуг. На протяжении многих лет постоянным партнером издательства «Учитель» был «Альянс «Югполиграфиздат», отметил гендиректор. Однако из-за сильного подорожания, а в последнее время и нехватки офсетной бумаги, издательство «Учитель» перенесло часть своих заказов в другие регионы, где дешевле.

Проблемы с бумагой и картоном не заканчиваются на их дороговизне – остается неясность с возможностью приобретения различных сортов, которые не производят в России. Особенно беспокоит возможность исчезновения офсетной бумаги, массово используемой для детских и школьных товаров.

– Перспективы издательского дела стали существенно хуже, – отметил Лев Гринин. – К традиционным проблемам, связанным с конкуренцией с интернетом и электронными текстами, прибавились сложности с бумагой и ухудшающийся на протяжении последних лет спрос. В связи с инфляцией сейчас он стал совсем низким. Положение наших контрагентов тоже ухудшилось.

По мнению академика, спасти положение книжной отрасли может только существенная государственная поддержка в нескольких направлениях. В частности, необходимо регулирование экспорта произведенной в России бумаги для стабилизации цен на нее и прямая помощь издательствам и типографиям как в период пандемии. Семьям с детьми и педагогам тоже нужно помочь с покупкой книг и пособий, считает гендиректор «Учителя», иначе существует риск не только упадка в полиграфии, но и культурной деградации.

– Мы полагаем также, что и администрация Волгоградской области может оказать определенную помощь издательствам и полиграфической промышленности области, – добавил Лев Гринин.

Редакционные запросы «Высоты 102», отправленные в другие издательства Волгограда, остались без ответа. В издательстве «Волга-Пресс» по телефону сообщили, что на полученное письмо отвечать не будут. До ГКУ «Центр информационного и материально-технического обеспечения», куда также был отправлен запрос, дозвониться не удалось.

Фото: ИА «Высота 102»; скриншот Яндекс.Карты.

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