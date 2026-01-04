Благодаря оперативным действиям энергетиков в двух районах Волгоградской области к полудню удалось восстановить электроснабжение населенных пунктов. По данным филиала Россети-Юг – Волгоградэнерго, ресурс поступает в дома жителей Новониколаевского и Новоаннинского районов.

Для скорейшей ликвидации последствий снежной бури – обрывов линий электропередач в результате сильного ветра и налипания мокрого снега – в Волгоградской области увеличили количество аварийных бригад: в настоящее время над устранением аварий трудятся более 100 специалистов.

По сообщению ресурсоснабжающей организации, противоаварийные работы будут вестись при необходимости в круглосуточном режиме – до полного восстановления электроснабжения.

В пока еще обесточенных населенных пунктах для обеспечения электричеством социального значимых объектов используются резервные передвижные источники электроснабжения.

Фото: Россети-Юг