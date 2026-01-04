



В Волгограде ожидают резкого ухудшения погоды. Из-за прогнозируемого синоптиками дождя вперемешку со снегом, а также гололеда все дорожные и коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности.

- По оперативному прогнозу, к вечеру 4 января в Волгограде ожидаются осадки в виде дождя и снега, - сообщают в пресс-службе мэрии. – В связи с этим глава города Владимир Марченко поставил задачу перевести в режим повышенной готовности муниципальные службы.





На вечернее дежурство по обледенелым дорогам планируют выйти все дежурные бригады. Дорожники обещают спасать от гололеда не только проезжую часть, но и пешеходные зоны, в том числе остановки общественного транспорта.

- Техника и оборудование коммунальных и дорожных служб находится в полной готовности. Запасы противогололедных реагентов имеются в необходимом количестве, - отчитались в администрации города.

Первые проверки на выносливость переменчивая погода начала еще сегодня ночью. Из-за снежной бури в регионе оказались обесточены 72 населенных пункта.

Фото из архива V102.ru