Больше 100 энергетиков ликвидируют последствия бури в Волгоградской области

В Волгоградской области нарастили количество бригад энергетиков, которые ликвидируют последствия снежной бури, обрушившейся на регион в ночь с 3 на 4 января. Как сообщает ИА «Высота 102», в восстановительных работах задействовано на текущий момент более 100 специалистов.

– Электроснабжение части потребителей, пострадавших от стихии оперативно восстановлено, в том числе по резервным схемам, – сообщили в филиале Россети-Юг – Волгоградэнерго. –Для электроснабжения социального значимых объектов используются резервные передвижные источники электроснабжения. Всего в устранении технарушений на энергообъектах задействованы 45 бригад: 131 человек и 45 единиц спецтехники.

При необходимости специалисты готовы вести восстановительные работы круглосуточно – до полного восстановления электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что север-западные районы Волгоградской области и Заволжье остались без света в результате сильной бури – скорость ветра достигала 25 метров в секунду, осложнял ситуацию сильный снегопад.

Телефон горячей линии по вопросам электроснабжения: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220 (для обильных устройств).