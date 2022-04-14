Происшествия

В Волгограде у высотки нашли тело 34-летнего мужчины

Происшествия 14.04.2022 16:56
14.04.2022 16:56


Жильцы 18-этажного дома № 18/1 по улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда рано утром обнаружили труп мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», бездыханное тело нашли у первого подъезда сегодня, 14 апреля.   

— Труп 34-летнего мужчины обнаружен примерно в 07.35. Причина смерти — падение с высоты 10 этажа, — сообщили журналистам информагентства в экстренных службах. 

Со слов очевидцев, погибшего мужчину несколько раз видели в подъезде высотного дома. Известно, что волгоградец был прописан в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Жолудева.

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