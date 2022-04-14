Стали известны подробности о найденном у подъезда в Волгограде трупе

Во дворе 9-этажки по улице Менжинского, 17а в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда накануне обнаружили бездыханное тело мужчины. Сегодня, 14 апреля, ИА «Высота 102» стали известны подробности происшествия.
— 39-летний погибший проживал в этом же доме. Тело обнаружено случайными прохожими. Причина смерти — падение с высоты, — сообщил собственный источник в экстренных службах.
Известно, что волгоградец злоупотреблял спиртным. В день смерти мужчина принял изрядную дозу горячительного. По сообщению очевидца, пожелавшего остаться анонимным, падение произошло с высоты 8 этажа.