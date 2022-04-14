Экономика

Санкции не повлияли на строительство завода по производству метанола в Волгограде

Экономика 14.04.2022 12:34
14.04.2022 12:34


Происходящие в мире события, хотя и внесли некоторые корректировки в процесс создания химического кластера в Волгограде, однако не стали препятствием в его реализации. В настоящее время все работы идут в соответствии с графиками, сомнений в том, что завод начнет работу в намеченный срок, нет, отметили в компании-инвесторе, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города по итогам встречи главы Волгограда Владимир Марченко  с бизнесменами компании «Промтех», состоявшейся  на территории бывшего «Химпрома», где планируется построить завод.  

Сейчас здесь разбирают старые корпуса и готовят площадку под строительство. В настоящее время проект строительства завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год проходит процедуру государственной экспертизы, которой предстоит подтвердить в том числе и высокий уровень экологической безопасности будущего предприятия, пояснили в мэрии. Только после прохождения всех экспертиз начнется строительство промышленного предприятия, а начать работу завод сможет в 2025 году. Общий объем инвестиций составляет десятки миллиардов рублей. На первом этапе будет создано не менее тысячи рабочих мест, с развитием проекта на территории цехов химического кластера будут трудиться уже несколько тысяч человек.

Проект предусматривает реконструкцию существующих железнодорожных путей, задействованных в процессе отгрузки готовой продукции, и строительство нескольких причалов. Как рассказал генеральный директор ООО «Джи Ти Эм 1», учредитель ООО «Промтех» Бахтиёр Касимов, производство метанола станет первым звеном в производственной цепочке, в дальнейшем создаваемый кластер позволит выпускать продукцию на его основе, например, востребованные на российском и зарубежном рынках полипропилен и полиэтилен, что является еще одним шагом к реализации стратегии импортозамещения. Также метанол используется в производстве лекарственных средств, в автомобильной промышленности и других отраслях.

В конце прошло года областные власти заявляли, что начало реализации проекта по производству метанола на базе бывшего завода «Химпром» в Кировском районе Волгограда запланировано на середину 2022 года. Проект взялась реализовать  российская группа АЕОН участника списка Forbes Романа Троценко.  Участие в проекте принимают в том числе и японцы. Однако на сайте иностранного инвестора - компании Marubeni corporation, которая имеет отношение к проекту, реализуемому в Волгограде, отсутствует какая-либо информация о бизнес-планах компании в Волгограде. 

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