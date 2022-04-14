Экономика 14.04.2022 10:33 Реклама
14.04.2022 10:33 Реклама
Клиенты банка «Открытие» могут оформить ипотечный кредит по программам «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.
Таким образом, ставка по «Ипотеке с господдержкой» составит 11,5% годовых, по «Семейной ипотеке» — 5,5%.
Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с господдержкой» — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов России — 6 млн рублей. Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
По программе «Семейная ипотека» оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для всех регионов России.
Размер первоначального взноса по программам начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.
С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.
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