Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты

Экономика 14.04.2022 08:57 Новости компаний
14.04.2022 08:57 Новости компаний
В целях поддержки бизнеса Сбер запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии. Акция действует до конца года для корпоративных клиентов, которые заключат с банком зарплатный договор до 31 июля 2022 года.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «Зарплатные проекты Сбера позволяют предприятиям зачислять своим сотрудникам деньги практически мгновенно, в том числе в выходные и праздники, причём получить банковские карты сотрудники могут прямо на рабочем месте — приезжать в банк для этого не нужно. Предусмотрены также выгодные условия по другим банковским продуктам и круглосуточная консультационная поддержка работодателя. По условиям акции выплачивать заработную плату можно абсолютно бесплатно. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы подключить зарплатный проект».
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 года оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года.
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