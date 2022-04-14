Главное

Волгоградские депутаты пожаловались МВД на оскорбления в телеграм-каналах

Главное 14.04.2022 09:49
14.04.2022 09:49


Депутаты Волгоградской облдумы обратились к начальнику ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрию Вельможко с просьбой усилить работу по проведению процессуальных проверок по фактам распространения заведомо ложной информации в СМИ и интернете в отношении лиц, замещающих государственные должности. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение было сформулировано в проекте рекомендаций депутатов облдумы по итогам парламентского часа на тему охраны правопорядка в Волгоградской области, на котором 31 марта в облдуме выступил руководитель главка. 

В частности, депутаты считают, что данная информация ущемляет достоинство и деловую репутацию, а также умаляет авторитет органов государственной власти. В связи с этим они также просят руководство ГУ МВД по Волгоградской области активизировать работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, разместивших указанную информацию.

Между тем, во время выступления в облдуме Дмитрий Вельможко также коснулся данной темы. В частности, он признал, что информация оскорбительного характера  действительно появляется в телеграм-каналах. Однако расследование таких фактов, по его словам, затрудняет то обстоятельство, что такие телеграм-каналы регистрируются, как правило, за пределами России. 

Напомним, эта проблема поднимается депутатами уже не первый год. В частности, в 2020 году на таком же парламентском часе, на котором выступал бывший начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, депутат Руслан Шарифов сообщил о наличии «экстремистских сайтов, телеграм-каналов, которые дискредитируют власть, оскорбляют конкретных руководителей». Он также заявил, что эти каналы контролируют известные люди и выразил уверенность, что у главка есть по ним информация, потребовав навести порядок в этой сфере. 

Фото: Волгоградская областная дума.

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