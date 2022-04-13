Федеральные новости

В Росавиации рекомендовали летать через Волгоград до 19 апреля

Федеральные новости 13.04.2022 20:14
13.04.2022 20:14


Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ. Об этом ИА «Высота 102» стало известно, сегодня, 13 апреля. 

— До 19 апреля 2022 года 03.45 (мск) продлен режим временного ограничения на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, — сообщается в официальном заявлении федерального ведомства. 

Российским авиаперевозчикам рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные воздушные терминалы России, включая международные, работают в штатном режиме. Временные ограничения введены с 24 февраля 2022 года. 

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