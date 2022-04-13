В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набора

В Волгоградской области высадили раннюю овощную рассаду на площади 2,3 тысячи га. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства, работы продолжаются в десяти районах области. В числе районов, где в овощеводческих хозяйствах наступила полевая страда, — Городищенский, Быковский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Ленинский, Калачевский, Дубовский, Камышинский, Новоаннинский, Иловлинский.

Уже высажено 1,5 тысячи га лука репчатого, 568 га моркови, 156 га капусты, 25 га томата, 15 га перца, 7,2 га свеклы столовой, 1 га редиса, 0,51 га огурцов. Овощеводы Ленинского и Среднеахтубинского районов посадили 30 га картофеля.

Всего в 2022 году овощами открытого грунта планируется занять 20 тысяч га, картофелем — 2,8 тысячи га, что соответствует уровню прошлого года, заверили в комитете сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что Волгоградская область входит в тройку регионов-лидеров по производству овощей — последние пять лет валовый сбор превышает миллион тонн. Каждая четвертая луковица, пятая морковь и огурец, произведенные на территории РФ, выращены на наших полях.

Между тем, по данным Волгоградстата, в 2021 году валовый сбор овощей открытого и защищенного грунта в регионе составил 1043,9 тысячи тонн. Это на 0,7% больше, чем в 2020 году. А вот выращивать картофель в Волгоградской области стали меньше. Так, в прошлом году валовый сбор картофеля составил всего 173,2 тысячи тонн. Это почти на 9% меньше, чем в 2020 году.