В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере
Экономика 11.04.2022 14:59 Новости компаний
11.04.2022 14:59 Новости компаний
В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел «Поступления». В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты Сбера, могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчётный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы Сбера (СберПрайм, Страховые продукты, СберМобайл и др).
В этом же разделе клиенты, которые пока не получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карты Сбера, могут перевести свои начисления в банк, не выходя из дома. А клиенты предпенсионного возраста в «Поступлениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами ещё до выхода на пенсию.
Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт наших клиентов в СберБанк Онлайн. Теперь мы собрали в одном разделе всю полезную информацию о начислениях клиентов, будь то зарплата, пенсия или иные социальные выплаты. Раздел "Поступления" актуален для каждого, ведь в нём можно найти не только историю начислений, но и полезные бонусы и сервисы, доступные всем получателям выплат от работодателя или государства».
Сервис находится во вкладке «Поступления» СберБанк Онлайн. Чтобы перейти в неё, можно нажать на свою фотографию в левом верхнем углу, либо спуститься в блок «Сервисы», либо написать «пенсия», «зарплата» или «социальные выплаты» в поисковой строке.
Реклама
Банк «Открытие»: мировые цены на уголь останутся высокими в краткосрочной перспективе11.04.2022 16:02
Экономика 11.04.2022 16:02
ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков11.04.2022 14:54
Экономика 11.04.2022 14:54
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольнений11.04.2022 14:21
Экономика 11.04.2022 14:21
Клиенты банка «Открытие» заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей11.04.2022 12:32
Экономика 11.04.2022 12:32
В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядины11.04.2022 12:21
Экономика 11.04.2022 12:21
Участок у озера в Волго-Ахтубинской пойме отдают в хозяйственные руки11.04.2022 10:16
Экономика 11.04.2022 10:16
ВТБ в Волгограде увеличил продажи ипотеки на 16%11.04.2022 09:38
Экономика 11.04.2022 09:38
СберБанк снизил ставки по ипотеке11.04.2022 09:33
Экономика 11.04.2022 09:33
В Волгограде магазины «МАН» перестали работать по ночам10.04.2022 15:58
Экономика 10.04.2022 15:58
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торги10.04.2022 09:34
Экономика 10.04.2022 09:34
Сбер снизил ставки по потребительским кредитам10.04.2022 09:08
Экономика 10.04.2022 09:08
Банк «Открытие»: регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях09.04.2022 13:37
Экономика 09.04.2022 13:37
Борщевой набор стремительно дорожает в Волгоградской области08.04.2022 19:45
Экономика 08.04.2022 19:45
На волгоградских АЗС дизтопливо подешевело на 22 копейки08.04.2022 18:20
Экономика 08.04.2022 18:20
Конец бумажному коллапсу: офисная бумага подешевела в Волгограде08.04.2022 16:04
Экономика 08.04.2022 16:04
Реклама