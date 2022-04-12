Здравоохранение

Из 10 тысяч жителей Волгоградской области заболели простудой 42 человека

Здравоохранение 12.04.2022 06:34
12.04.2022 06:34


В Волгоградской области количество обращений за медицинской помощью с ОРВИ продолжает снижаться и за 14 календарную неделю 2022 года уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей на 8,5%. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 42,9 на 10 тысяч населения. Заболеваемость находится ниже расчетного эпидемического порога на 53%.

По результатам мониторинга в регионе выявлена циркуляция  негриппозных вирусов: парагриппа, аденовируса и COVID-19. Частично были приостановлены занятия по отдельным классам в 2 школах области из-за вспышки ОРВИ.

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